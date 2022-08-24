台灣人遭詐騙至柬埔寨淪為豬仔的事件引起各界關注，日前曾槓上外交部的YouTuber「好棒Bump」昨（24）日出現在好友「烏鴉DoKa TV」的頻道最新影片透露，過去原本可以透過省長管道救人，不過隨著省長背後的大哥過世、省長即將垮台，相關NGO組織遭到迫害，目前救人的管道只剩下台商。

Bump和烏鴉在影片裡提到，當地警察收受貪汙的狀況嚴重，結果當初Bump要衝進園區救人時，外交部直接打電話報警，害他被抓進警察局訊問，警察還向園區老大通風報信，「害死了人」。

Bump表示，其實外交部從來都不知道的是，只要報警了省長就不可以幫忙救人，且現在隨著省長背後的宏大大哥過世，省長即將垮台，NGO組織中柬義工隊隊長被抓，大家被通緝，媒體逃難，「沒有線可以救了，現在唯一的線就是台商」，幫忙跟當地的黑社會、園區牽線想辦法談贖金，「這也是現在外交部能做的事」。

Bump和烏鴉分享，一開始就是外交部一直報警處理，結果越報警死越多人，那時候外交部還推說只有Bump是唯一救援成功的管道，「你一下抹黑我，一下又發記者會說，不然我們就拜託那網紅嘛，然後又來問我、又來問我們背後配合組織」，後來才找台商、當地的大哥救人，不過台商救人的問題就是要付新台幣60萬元、100萬元等高額贖金，「現在更多」。

烏鴉指出，原本他也想協助救人，不過自從看到Bump遭抹黑的案例後，自己現在完全不敢幫這個忙，Bump則說明，現在自己也完全不敢做事，因為做事怕被說找兄弟幫忙、是混黑社會，或是毀損外交部名譽等。