2022台北國際自動化大展24日登場，東元（1504）推出以「打造低碳未來智慧工廠」為主軸，聚焦低碳工業、智慧工廠及碳資產管理的三大解決方案，瞄準石化、鋼鐵、紡織等高耗能產業，除國內市場，也會逐步跨出東南亞市場爭取商機，現有訂單將在第四季起貢獻業績。

對於大陸缺電問題，東元董事長邱純枝表示，大陸四川限電對東元大陸廠區完全沒影響，東元因應供電不穩已有預備方案，建置太陽能發電與儲能系統，維持供電不穩時的穩定生產，影響不大。不過，在能源轉型趨勢下，產業電機設備電氣化節能減排需求殷切，東元北美電氣化訂單非常強勁，預期下半年不少能源工程對挹注業績，本業營收、獲利以雙位數成長為目標。

邱純枝表示，降低耗能是目前產業界最迫切的需求，東元的核心技術不但協助產業界提升能效、降低耗電，更以可視化的碳資產管理，提供快速導入、低技術門檻的工廠自動化升級方案。

東元電機電系統暨自動化事業群總經理高飛鳶表示，隨著全球碳排法規陸續啟動，可能導致企業生產成本提高，東元去年開始就針對不同產業需求，提出低碳工業解決方案，詢問度最高的是「超高能效冷卻水塔智慧型驅控系統」，由永磁直驅馬達與冷卻水塔專用變頻驅動器組成，比一般通用型的變頻器，節能效果提高40％以上。

此外，此次東元也推出結合東訊、東捷等關企的「碳資產管理解決方案」，以及具有開發時程短、快速導入、低技術門檻、自行客製化特色，導入倉流管理、智慧手搬運、機器人手臂的「智慧工廠解決方案」等。

高飛鳶表示，陸續啟動國內外的業務擴展，鎖定如鋼鐵、石化、水泥、紡織、化纖等高耗能產業的舊廠設備更新需求，協助其導入軟硬體設備，也以與新加坡、馬來西亞等業者接洽，長期也會開發歐美市場客戶。