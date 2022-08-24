歐元匯率在周三早盤時段繼續承壓，人們越來越擔心能源供應的中斷，將導致歐洲經濟衰退。另外盧布在周三莫斯科交易所有所回落，然仍穩定在60盧布兌1美元的高位水準。
歐洲的周三早盤，作為歐洲基準的荷蘭天然氣價格再度上揚，讓投資人感到不安，擔心供應中斷的巨大衝擊。
周二歐元一度升至平價的兌1美元，但是周三早盤再度承受能源方面的壓力，跌至1歐元兌0.9950美元，僅略高於周二最低價的0.9900美元。
Monex歐洲的外匯分析師Simon Harvey說，市場很難將歐元再度推回到與美元平價水準以上，他還提到對歐洲能源供應的擔憂，以及聯準會即將在周四發表可能的鷹派言論。
盧布目前繼續獲得一些企業支付稅收的支援；這些出口導向企業需為繳稅加大外匯的兌換力道。
周三上午在莫斯科交易所，盧布兌美元下跌0.3%，為1美元兌60.10盧布；兌歐元匯率下跌0.2%，至1歐元兌59.69盧布。
Alfa資本首席分析師Mikhail Biryukov說，近一個半月以來，美元兌盧布匯率一直處於相對狹窄的57~61區間。盧布已停止走強，兩邊似乎已暫時達到供需平衡。
在莫斯科股市上，以美元計價的RTS指數下跌0.9%，為1179.5點。以盧布計價的MOEX俄羅斯指數下跌0.5%，至2248.8點。
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