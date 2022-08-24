台東牧心中心今年中秋月餅認購數量落差很大，但是憨兒仍賣力包裝禮盒，希望有好成績。（莊哲權攝）

中秋節將近，今年因為原物料飆漲，加上後疫情通貨膨漲，台東牧心智能發展中心推出的月餅禮盒認購僅300盒，離目標2000盒差距相當大，買氣也比往年下滑約4成；另外，創世基金會台東院鶴崗文旦義賣目標3000斤，目前也只賣出5成。

牧心中心公關組林秉亮表示，中秋月餅禮盒是庇護工場最大的收入來源，更重要的是讓憨兒有工作機會，但是今年因為原物料飆漲，製作月餅的奶油、麵粉、牛奶、鹹鴨蛋等平均漲幅3到5成，成本增加，考量消費者的購買意願，又不能提高產品售價，營運面臨困境，將會影響到憨兒的生計。

林秉亮指出，物價上漲，加上月餅非必需品，民眾買氣下滑，企業及政府機關訂購量也都縮水5成，今年總銷售目標為9000盒，迄今只賣出1／3，其中預計由民眾認購2000盒分送給16個弱勢團體，目前僅認購300盒，只有去年的1成，落差相當大。

另外，創世基金會台東院表示，今年花蓮鶴崗老欉文旦義賣目標3000斤，目前也只賣出5成，往年都有企業直接包購，但疫情及全球經濟衰退影響，企業營收大減，今年就沒訂購了，加上疫情以來，捐款少了4成，發票數量也銳減，但是照顧植物人不能停，只能咬牙苦撐。

而伊甸基金會指出，在台東的庇護工場「嗎哪食堂」，今年推出8款中秋禮盒，營業額訂在120萬元，雖然同樣也面對物價上漲的困境，所幸有愛心企業達永建設認購784盒、近50萬元，盼能帶動買氣一起做公益，加上庇護工廠甫獲得ISO-9001證照，讓中秋禮盒不只公益，更讓消費者吃得安心、健康。

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