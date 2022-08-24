繼美Fed多位官員日前態度偏鷹，認為要持續升息以抑制高通膨後，華爾街進一步擔憂美Fed恐將釋出更為鷹派的訊號，於是趕在本周將登場的全球央行年會前，投資人先行減碼，提防美Fed主席鮑爾重申鷹派升息，力抗通膨的立場，美股漲多回檔。台股在台幣貶值，權值股走弱下，指數連續下探，8/23日收盤創下近9日的波段新低。

本波股市由13928點漲到15475點，大漲逾1500點後，先前跌深的權值股，如今回到相對合理水位後，已無超跌利潤；而多數下半年前景看好的股票普遍都有一段漲幅，目前股價也處於不算偏低的位置。無論是指數或是個股，由於相對位階已較先前來得高，想要進一步拉升，就需要更多利多刺激才行。

這一波市場抄底權值股或是拉抬中小股的主因在於美Fed對於升息的態度放緩，如今若是放緩程度不如預期，升息態度維持激進，底部進場的投資人降低手上持股並不意外，目前就在反應此跌勢。

目前以大盤周K線來看，上周低點在15311點，本周要觀察多方在本周五收盤時能否收在該位置上方；若是無法收在該處上方，則周K線會出現周級別的日落訊號(當周低點跌破前一周低點，且收盤確認)，大盤整理期就會拉長。當然更重要的是大盤本月的月K線，多方必須站穩15035點，指數在8月才能拉出月級別的日出訊號(當月高點越過前一月高點，且收盤確認)，後續行情才會有利多方。

近日提及由於投資人心態偏於保守，大盤再度降至2000億元之下的低量，造成轉強股的族群性並不明顯，洗盤與甩轎的動作加劇在所難免，僅有少數利多加持的次產業，漲勢較整齊。

如全球糧食供應吃緊，農產品價格上漲，農藥需求增加，相關的興農、惠光等股價就維持強勢。受惠美國國防授權法案(NDAA)的轉單效益持續顯現，安全監控的晶睿、彩富、昇銳、天鉞電等，後續營運可期，近日股價也轉強，可追蹤。

至於具高效率、低能耗、散熱快等特性的第三代半導體，被業界視為未來發展5G、低軌衛星、高速運算、電動車等產業的重要項目，包括漢磊、嘉晶、太極、廣運等也可留意。

（本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華）

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