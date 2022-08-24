國民黨台北市長參選人蔣萬安（見圖）24日舉行「台北‧萬安」新書發表會。（杜宜諳攝）

疫苗採購合約封存30年掀起藍綠攻防，民進黨台北市長參選人陳時中今強調最清楚這件事的就是會議主持人，有什麼任何疑問都可在會議裡提出來，並酸蔣萬安沒當過行政官員，不瞭解可以諒解。蔣萬安今天怒轟陳時中說法反覆，一直在說謊，而且說不清楚，呼籲應該完整提供合約相關文件給立法院。

蔣萬安今天下午在「台北‧萬安」新書發表會受訪指出，事實都已經清楚，他們在會議當中一直要求陳時中、衛福部完整公開相關疫苗採購合約、文件，但是不管是疫苗調閱小組成立，到後來運作要點討論、後續要求提供，衛福部就是不願意提供，非常堅持不准讓外界知道任何疫苗採購內容。

蔣萬安炮轟，其他國家都可以公開，民間團體也可以公開，為什麼就只有陳時中不願意公開、不敢公開。

陳時中更質疑蔣萬安不了解「保存」與「保密」的差異，為了選舉炒作。蔣萬安認為，陳時中一開始被他們發現把疫苗採購合約封存30年，這是根據國家機密保護法，有分等級包括10年、20年、30年。

蔣萬安說，後來陳時中改口稱是根據行政院文書處理手冊，稱是行政機關規定，只是保存不是機密，昨天陳時中受訪又說是根據國家機密保護法，有30年的規定。

蔣萬安痛批，陳時中的說法一直反覆，「到底是機密？又不是機密？現在又說是機密」，其實就是一直在說謊，而且說不清楚。

蔣萬安強調，政治人物誠信非常重要，為什麼要把疫苗採購合約封存30年？有什麼道理？各國都可以公開，國會更有權利要求監督，他發現保密協議有除外規定，應該完整提供合約相關文件給立法院。