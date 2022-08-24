工業用縫紉機零組件大廠強信-KY今（24）日董事會承認第二季財報，拜工業用縫紉機品牌客戶及耗材修配市場的訂單成長，第二季EPS從去年同期0.89元增加至1.24元、上半年EPS也由去年同期1.16元增加至1.97元，雙雙改寫同期第三高。強信基於全球地緣衝突、全球通膨與持續升息等因素干擾，預期下半年景氣趨緩，對下半年營運持審慎態度，力拚下半年營運持平。

強信第二季合併營收5.07億元，年增20.4％、營業利益0.98億元，本期淨利0.84億元，分別比去年同期成長50.32％與39.63％，EPS為1.24元。

強信上半年合併營收為9.60億元，營業利益1.70億元，稅後淨利1.34億元，分別比去年同期成長25.92％、73.6％與69.09％，上半年EPS達1.97元。

強信指出，強信7月合併營收雖維持1.6億元以上的高檔水準，囿於全球地緣衝突、通膨走揚與升息潮等因素干擾，強信對下半年景氣恐仍需觀察並持審慎態度。

強信指出，由於終端客戶因應通膨對於消費需求的不確定性，目前優先進行庫存消化，且壓縮採購週期，急單增加或追加訂單的比例拉高，考驗生產端的應變能力。此外，工業縫紉機品牌廠商在近期幾場大型展會，對於新機種開發時程與訂單能見度也轉趨謹慎。

強信表示，強信因應下半年景氣趨緩，力拼與去年下半年營運表現與去年持平，會持續投入成本結構改善，期使下半年毛利率仍可維持上半年的表現。還好近期原物料價格多已回檔，形成有利局面，強信會透過精益化生產管理模式、人才培育機制化、工藝工程優化等，以更高程度的自動化、智慧化與資訊化生產，降低用工人數及生產成本，提高生產良率、提升生產效率。

強信指出，強信開始建立足夠的安全庫存水位，由於當前地緣衝突、通膨走揚與升息等所形成大環境動盪的局面，各國政府施行強力手段，控制通膨惡化，加速現有庫存去化動作下，終端消費需求終會反彈，因此強信採用科學方法，確定安全庫存量作法，提高對市場需求的響應速度，以期在下一波景氣回升時，能夠即時掌握先機。