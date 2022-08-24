受到少子女化的影響，家長對於子女教育的重視與關注日益提高，為進一步了解三明治族家長準備子女教育金的需求，保誠人壽自2018年起連續五年透過網路調查剖析現況，提供值得參考的最新趨勢。根據2022年度「後疫情時代教育金準備大調查」的結果，家長願意投入到一位孩子身上的教育金總額逐年攀升，逾5成家長願意投入超過新台幣300萬元的教育經費，其中，認為需要準備超過1,000萬元教育金的家長甚至逼近一成達7.7％，而平均準備的教育金也首度突破400萬元達到432萬元，創下本調查執行五年來的新高。

面對逐年提高的教育金需求，超過七成的家長偏好使用低風險的定存儲蓄（76.3％）、保險商品（56.7％）準備子女教育金，其中，最常用來準備教育金的保險類型則為「投資型保單」（58.4％）和「分紅保單」（40.3％）。保誠人壽提醒，孩子的教育不能等，家長們應主動提早規劃子女教育金，才能更正面、積極的面對未來可能產生的資金缺口。

在2022年保誠人壽「後疫情時代教育金準備大調查」全體受訪者中，有62.2％的家長提前為子女準備教育基金。其中，有49.5％開始準備教育金的時間是在「出生以前～嬰兒期」（1歲以前），其次有33.8％是在「幼兒~幼兒園兒童」（1～6歲）左右開始準備的，而16.7％則在孩子「小學以後」（7歲以後）才開始準備教育基金的。換言之，提前為子女準備教育基金的父母中，有超過八成（83.3％），在孩子上小學前，就已經開始準備了。

在有提早準備教育金的受訪者中，認為一位子女的教育基金總額需準備大多介於「301~500萬」有28.08％；「201～00萬」者有26.26％，整體準備教育基金平均總額432萬，為五年來最高，其中，更有將近一成（7.7％）的家長，認為需要準備超過1,000萬元教育金。若與歷年調查進行交叉比對，願意在一位孩子身上投入201-300萬元教育金的家長逐年增加，且願意投入301～500萬元的家長比例在2022年也達到歷年最高，面對日益增加的教育金缺口，更需要循序漸進的規劃，並提早開始準備。