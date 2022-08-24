將來銀行搶市，攜手股東生態圈擴大服務場景，24日宣布，與股東全聯實業100％持有的「全支付」強強聯手，只要透過全支付App或PX Pay首頁的全支付入口「首次」綁定將來銀行帳戶，不分新舊存戶，即回饋最多300點的全點，是首波與全支付合作唯一的純網銀，也是12家合作銀行中最優的一家。

將來銀行表示，二年多的疫情大幅改變民眾支付習慣，「嗶」經濟大行其道，更觀察到不少網友「敲碗」求全聯PX Pay持有的全支付儘速開放最寵客的將來銀行進行綁定，因此選在全支付正式啟動營運日正式加入，更本著「神回饋」的精神，宣布存戶只要透過全支付App或PX Pay首頁的全支付入口，首次綁定將來銀行數位活期存款帳戶，前1萬名存戶首次綁定免消費即回饋200全點。

不僅如此，完成綁定後，前2萬名將來銀行存戶透過全支付單筆消費滿100元（含）以上，再加碼贈100全點，等於是最高有300全點的回饋，且此回饋不分新舊存戶。

值得注意的是，將來銀行為唯一一家與全支付合作的純網銀，因受惠於純網銀的數位帳戶特性，目前尚未開立將來銀行帳戶的全支付會員，可逕在線上便利完成開戶，再開啟全支付進行帳戶綁定，進行消費來取得全點回饋，簡單又便利，充分展現了純網銀無需分行，即可快速提供金融服務的發展潛力。

將來銀行指出，將來銀行自2022年3月開業以來話題連連，如獨創的「帳號自由選」、可啟動利息再放大的「N倍券」，及刷卡回饋最高5％的神級回饋，活儲最高3.1％等等，網友反應極佳，現在與全支付進行合作後，勢必激出新一波強大火花。