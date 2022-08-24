大韓航空於8月12日被選為韓國防科學研究所（ADD）「隱形無人機中隊開發」專案的得標廠商。大韓航空在招標過程的第一階段因其技術而獲得了高分。作為ADD「未來挑戰防禦技術研發專案」的一部分，韓國首將開發隱形無人機中隊技術，並開發新的武器系統。

據大韓航空16日官方新聞報導，ADD於去年11月開始開發無人機中隊，並完成了基本設計，該研究所計劃將與大韓航空合作進行詳細設計。大韓航空將開發一個有人搭配無人機的系統，其中1架有人戰鬥機將可以與3到4架隱形無人機同時執行任務。無人機中隊不僅將支援和護送載人飛機，還將能夠執行自己的任務，包括監視、電子干擾戰術和精確射擊。

大韓航空計劃利用其在無人機開發20多年中獲得的能力，確保下一代隱形無人機的核心技術。（大韓航空）

大韓航空透過參與2010年與ADD聯合開發隱形無人機等專案，繼續獲取了隱形無人機的核心技術，該專案首次在韓國成功進行了試飛。 大韓航空去年還加入了一個專案，為韓國國防技術振興研究所（KRIT）研究和開發寬頻隱形無人機技術。與此同時，大韓航空計劃利用其在無人機開發20多年中獲得的能力，確保下一代隱形無人機的核心技術，如載人團隊合作、叢集控制和自主任務執行，合併成為韓國隱形無人機開發的前沿

大韓航空將繼續透過積極參與ADD的多用途隱形無人機開發專案，以及利用載人飛機搭配無人機的系統，來探詢基於人工智慧的隱形無人機中隊，行動進行可行性的驗證，為未來先進的武器系統開發和加強軍隊的防禦能力做出貢獻。