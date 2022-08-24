根據最新聯徵中心資料顯示，今年第二季購屋總價已經連續兩季都站上1,200萬元，雖然購屋總價並未再創新高，但主要並非房價修正，而是消費者買的更小，今年第二季平均購屋面積為43坪，面積創下2009年聯徵中心統計以來的新低，不過平均購屋單價卻創下統計以來新高的每坪28.3萬元，反映高房價民眾越買越小，另外購屋的房貸利率在升息一碼後，第二季也回升到1.69％，創下近九季以來的新高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，反映過去一段的房價持續大漲，民眾購屋單價持續走高，但購屋總價並未再創新高，隱約反映出國人平均購屋總價有一個天花板，不過單價創高但總價未創高，背後就是用居住空間換取預算空間，因此購買面積越買越小，實務上也可發現部分地區過去房價相對較平價時，房子規劃面積較大，但經歷這波房價大漲，加上北部建商將壓縮室內面積的經驗往雙北以外的區域複製，加上小宅仍受到歡迎，因此購屋面積越來越小。

聯徵中心統計資料顯示，今年第二季申請房貸的購屋人，平均購屋總價為1,214萬元，相當接近歷史新高的1,215萬元，房貸的核貸成數中位數也達79％，顯見一般購屋人貸款8成狀況應該相當普遍，至於平均貸款利率則開始反映央行升息一碼，平均購屋貸款利率為1.69％，則是近9季以來的新高，受到高房價擠壓等影響，平均的購屋面積則創下新低的43坪，且平均的購屋單價則是歷史新高的每坪28.3萬元。

曾敬德表示，高房價下有幾項趨勢，包括購屋總價居高不下，為了降低購屋負擔民眾只能盡量拉高房貸成數，同時利用30年期的房貸讓每月的支出負擔減壓，並且也出現買貴、買小的狀況。