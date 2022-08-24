今年房市表現十分熱絡，包括新北板橋、三重，桃園、大園、台中…等全台十大熱門行政區，最近皆透過大量推案成為「預售屋一級戰區」，過去一年各區預售成屋交戶數多在1,800件以上。

根據桃園市政府不動產市場交易統計月報，預售屋買賣實價登錄資料顯示，自110年7月新制實施後至111年4月期間，龜山區預售成屋交戶數為3,643件（僅次於中壢區的3,996件），相當於平均每天能成交12戶預售屋，數字相當驚人。

21世紀不動產企劃研究室表示桃園市龜山區緊鄰新北市林口區、新北市新莊區、桃園南崁、桃園火車站等熱區，交通方便。

事實上，去年逢本土疫情大爆發，導致房市推案量、交易量和買氣都受到影響，當時也只有桃園龜山呈逆勢成長，光是去年前三季買賣移轉棟數就超過4千棟，桃園龜山房市之所以火熱，主要有以下幾點原因：

21世紀不動產企劃研究室表示，近幾年許多建商紛紛在A7重劃區插旗，多受惠於大量推案支撐，大量推案之所以帶來買氣，關鍵在於桃園吸引外來人口移入的人口紅利，龜山區人口居桃園人口前段班地區，人口多自然造就房市旺盛需求。

21世紀不動產林口捷運站前加盟店店長許展誌指出，龜山這幾年的房價變化呈現大幅上漲，主因在於位在龜山的A7重劃區是一個新的重劃區域相較於林口A9及龜山A8來說是屬於較晚開發的區域，長庚商圈的區域建案屋齡相對老舊，相較於龜山A7捷運站周邊來說，雖然生活機能較為不便，但其優惠的價格讓許多買不起雙北的民眾紛紛退而求其次選擇龜山重劃區，短短幾年推案量就達60幾件，加上預售屋付款輕鬆民眾相對上較無壓力，當房市買賣交易量變大，市場價格也會相對水漲船高。