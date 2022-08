台灣投資型保險領導品牌安聯人壽秉持廣納菁英人才的企業文化,重視員工潛能以促進人才發展,及尊重員工多元背景等具體措施,再度從眾多台灣企業中脫穎而出,於今(19)日宣布連五年榮獲亞洲權威性人力資源雜誌《HR Asia》「2022亞洲最佳企業雇主獎」(Best Companies to Work for in Asia 2022),獲頒「金獎」,並首度入圍即勇奪《HR Asia》因應疫情環境所特別頒發的「WeCare最佳員工關懷獎」肯定。 今年《HR Asia Award》台灣總共有330家企業參加角逐,最後有97家企業獲「2022亞洲最佳企業雇主獎」此殊榮,更僅有14家企業獲「WeCare最佳員工關懷獎」,肯定安聯人壽面臨新冠肺炎疫情,積極展現對員工的同理與關懷。

新世代的員工選擇雇主時,不單純只看薪資福利,還包含企業主的價值觀是否與其相符!安聯人壽總經理林順才表示,「非常榮幸今年能獲得『亞洲最佳企業雇主獎』及『WeCare最佳員工關懷獎』兩項殊榮,值此疫情時刻更是格外振奮人心,也為疫後復甦的行動帶來能量。『We care for tomorrow』是安聯集團的員工價值主張,這個主張除了代表安聯『積極促進人才發展與包容多元背景』的人力資源政策外,更說明了我們對員工身心健康與職場安全的重視。新冠肺炎疫情爆發後,安聯防疫措施也隨時因應疫情的變化做滾動式的調整,即時啟動全面居家辦公或A/B班輪流模式,在疫情最嚴峻時期,曾有最高逾9成員工居家遠距處理公務,總公司僅維持最低營運5.5%的人力,維持客戶服務及行政營運作業不中斷,同時兼顧保護員工的健康安全。此外,也推出『We Care員工關懷專案』,提供同仁心理諮詢以舒緩疫情帶來的焦慮,並有確診慰問金及提高健檢額度等多項實際、貼心的關懷照護措施,確保同仁身心健康、守護員工未來。」林順才也強調「很榮幸能連續五年度獲得這個獎項,這個成果對我們意義非凡,也將成為我們持續追求卓越的一大動力。」

安聯人壽此次獲獎的關鍵以員工評價最高的3個問卷題目讓 HR Asia 評審委員驚艷,分別為「公司鼓勵員工不斷地自我增值及學習」、「我們很清楚自己的工作職責」,以及「我們願意幫助有需求的同事」。 安聯人力資源部林惠真副總經理也表示,「企業獲利數字漂亮,已不再是吸引人才上門的關鍵,現今員工重視的是發展機會、幸福人生。安聯人壽在『亞洲最佳企業雇主獎』的評分標準中,Core(企業文化暨組織發展性)的分數高於同業平均近24%。

安聯除了給予新入職同仁最完善的基礎培訓外,也提供員工專業知識等課程,讓所有同仁皆可隨時透過LinkedIn線上學習平台進行課程學習,提升工作能力及效率,在台灣安聯人壽,100%員工每年皆參與教育訓練課程。在疫情居家辦公的這段時間,許多員工也利用閒暇之餘,透過LinkedIn線上學習平台自我精進,深感受用。除了工作技能的提升,安聯人壽也相當重視員工的心靈健康,並給予高度的實質關懷,當員工遇到工作或個人生活上的各類問題時,『EAP員工協助方案』提供免費且保密的諮詢與建議,以促進良好的身體及心靈健康發展。」

