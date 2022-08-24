搶攻國旅住房商機，福容大飯店針對會員推出「享福卡會員APP」專屬住宿專案，9月1日起入住此專案者可享四重加碼優惠。每週三會員日即時享好康，第一重「週週抽住宿券」，福容每週三加碼抽指定飯店住宿券，即日起至年底前入住即可獲得抽獎資格。第二重「週三入住加碼贈點」，於週三會員日入住除了享有原會員等級福星點數外，再加贈100點福星，積點可再兌換餐飲、休閒、住宿券等好禮並有兩項集章活動。第三重「會員專案 住10送1」，入住即可集章獲得章印，集滿10枚章印可兌換聯合住宿券1張（不含麗寶福容店、賽車旅店，重複入住同間分店可集章）。第四重，凡入住福容官網或APP住房專案可再參加「集章福容 環島任遊」集章，集滿11枚章印再兌換環島任你遊住宿券2張（同間分店重複入住不可集章）。

福容飯店表示，享福卡會員於全台15間分店皆可使用，只要免費下載享福卡APP註冊成為會員，立即享有分級折扣，金福級88折、銀福級9折、新福級95折。以及消費滿百累積福星點數。且9月起入住APP內住宿專案享超豐富好康，前兩重會員日活動至12月底，後兩重集章活動至明年1月底。第一重：福容於每週三加碼抽指定飯店住宿，共抽出17張單店住宿券，即日起至年底前於享福卡APP內訂房入住，就有機會獲得福容淡水漁碼店、福容福隆店、福容花蓮店、福容墾丁店、福容桃園機捷A8店、福容台北一館、福容高雄店、福容桃園店、賽車旅店、美棧墾丁大街住宿券。第二重：於週三入住APP住宿專案者，除了消費每100元享有原會員等級福星點數，不限金額再加贈100點福星（每名會員當日限贈一次），100點以下即可兌換咖啡、點心，或累積更多點數換住宿券、三溫暖與餐點。

享福卡APP住宿專案福音超多，除上述活動外，9月1日至2023年1月31日入住還能同時集兩項集章活動，開心旅遊再換住宿券。好康第三重：入住即可參加「會員專案 住10送1」集章活動，每筆訂單可獲得1枚章印，集滿10枚章印可兌聯合住宿券1張，重複入住同間分店也可集章(不含麗寶福容店、賽車旅店)。第四重：再參加「集章福容 環島任遊」集章，此集章活動除了享福卡APP內住宿專案，住官網專案也可集章，每筆訂單可獲得1枚章印但同間分店不可重複入住，集滿11枚章印再兌換環島任你遊住宿券2張。