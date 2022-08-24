中華大學24日發布聲明認定前新竹市長林智堅論文抄襲，確定撤銷學位，成為因抄襲遭撤銷雙碩士史上第一人。當初的中華大學論文案檢舉人、台北市議員王鴻薇表示，林智堅短短時間被台大、中華大學雙殺，沒有清白可言，一路瞎挺林的蔡英文總統、桃園市長鄭文燦以及市長參選人鄭運鵬應該要跟社會道歉。

王鴻薇表示，林智堅違反學術倫理在先，說謊在後，現在連中華大學都認定抄襲，林智堅現在還要用政治壓力來圓謊嗎？中華大學前董事長還是民進黨發言人，難道中華大學也是政治壓力，所以撤銷林智堅的學位嗎。

王鴻薇批，真的瞧不起林智堅的地方是，抄襲不敢面對，第一時間不敢去台大學倫會，等台大撤銷學位後，當時中華大學其實已完成學倫會的調查，林智堅因被台大撤銷學位，才要求中華大學讓他出席補充說明，校方也釋出善意讓他前往，結論還是抄襲。

王鴻薇批，過程中林智堅不斷喊冤，又說要尋求行政救濟，但到現在教育部都未收到訴願，代表林智堅說謊成性，短短時間被台大、中華大學雙殺，林智堅要做的應該是道歉，而不是尋求救濟。王鴻薇更鄭重要求當初瞎挺的蔡英文、鄭文燦及鄭運鵬向社會道歉，強調鄭運鵬披掛上陣，一路還在堅信以及幫林智堅辯護背書，現在林智堅被雙殺，王鴻薇喊話鄭運鵬，還要挺林智堅嗎？「還是你的鐵三角嗎？這一角已經生鏽腐敗了。」

王另也呼籲竹科管理局對林提出著作權法告訴，並強調如果竹科管理局繼續裝睡，沒有採取任何動作，那就會去告竹科管理局涉嫌貪污，因為結案報告的著作權是屬於竹科管理局，而林智堅就是抄襲竹科管理局委外的結案報告。

王鴻薇表示，今上午11點接獲中華大學校方電話，表示會以快捷郵件寄發決議報告給檢舉人，因此就一直等待，中華大學也表示當檢舉人跟被檢舉人都收到郵件後，就會對外公布，但都沒有等到，教育處原本說要採email寄送，後又不寄發，因此至現在尚未收到書面公文。

王鴻薇最後感謝中華大學，不畏林智堅新竹王的地位，本於獨立自主的校園運作做出決議，捍衛中華大學校譽以及學術倫理。