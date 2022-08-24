大哥潤恩內斂穩重，負責統籌團體事務。（17LIVE提供）

二哥邦崴曾是喬傑立藝人，勇於嘗試各項演藝工作。（17LIVE提供）

老么鴻恩是搞笑擔當。（17LIVE提供）

從戰況激烈的選秀節目《超級紅人榜》脫穎而出的美聲創作男團「李吳兄弟」，跨入演藝圈後深受歌迷喜愛，去年3月轉戰17LIVE挑戰直播主，3兄弟在直播間大展歌喉並常充滿歡樂搞笑氣氛，很難想像他們竟是出身「法師世家」，個性截然不同的3兄弟從小感情緊密、默契十足，粉絲們也與他們像家人般相處，不叫3人名字，而是跟著叫大哥、二哥。

「李吳兄弟」由大哥吳潤恩、二哥吳邦崴、三弟李吳鴻恩組成，排行第2的邦崴笑說：「被認錯的永遠是大哥和弟弟！」骨架較小又娃娃臉的大哥潤恩，總是被誤認成老么，對比下老3鴻恩長相則偏「成熟」。3兄弟2016年之前組團創作寫歌攜手追共同的歌唱夢，3兄弟各擁專長巧妙互補聯手能包辦整個舞台演出，大哥潤恩個性沈穩擅長理財，擔任團長並負責作詞；帥氣的2哥邦崴擅長舞蹈編排和舞台設計；老3鴻恩個性古靈精怪，包辦音樂統籌，擅長創作與歌曲改編，更是團中的搞笑擔當。

出身宜蘭的「李吳兄弟」，有著獨特的「法師世家」背景，家族五代都是協辦喪事的法師，老3鴻恩從小會跟著法師父親學習，是3兄弟中對家族事業接觸最深的，連台灣傳統喪葬儀式「弄鐃」法師必備的吞火、雜耍等特技鴻恩也都會，現在他有時間還是會去幫忙爸爸。大哥潤恩說3兄弟中只有他不會吞火特技，原因是「總要有人領保險金啊！」李吳兄弟並非一開始就有音樂夢，3人因從小熱愛打棒球，3人原本的志向是進軍職棒，後來老2老3考入華岡藝校接觸表演，原本讀商的大哥也受影響大學時也開始熱衷參加歌唱比賽，3人決定組團「李吳兄弟」參加選秀節目並出道，團名「李吳兄弟」除了好記，對他們還有著特殊意義，他們說因多代前祖先曾是姓李入贅到姓吳人家，他們想把祖先的姓加回來，因而以「李吳兄弟」作為團名。

斜槓成為17LIVER後，3兄弟異口同聲認為最大收穫是開拓了視野，不僅觀眾群遍集日本、香港、星馬等各地，更笑說17LIVE就是一處「大型交友平台」，可以認識到各個領域的朋友。比較直播和節目錄影，3兄弟坦言直播面對觀眾臨場反應的難度更高，經常在直播間鬧出不少笑話，像是大哥潤恩唱歌時異常專注認真，經常無視粉絲的即時留言，沈浸在自己的世界裡。2哥邦崴則是擅長認錯字，被大哥和弟弟爆料，他會把阿「佩」看成阿「飄」，或是把小愉唸成小「偷」，常讓直播間粉絲大呼傻眼，反而充滿「笑果」。

直播考驗臨場反應，李吳兄弟逐漸摸索出自己專屬炒熱場子的密技，鴻恩會唱嗨歌或是和寶寶們互開玩笑，邦崴則準備了幾首一唱粉絲就很愛的「旺旺歌」，他笑說「旺旺歌不輕易用，但每天都會唱。」週末三人合體開播，每次設計不同風格遊戲加激烈真實處罰，讓直播觀眾宛如在看綜藝節目，若有人點了他們不會或難駕馭的歌，他們有一招化解的萬靈丹，二哥邦崴笑說：「我們就會請大哥模仿急智歌王「張帝」唱給大家聽，這招強烈的反差趣味總能逗樂大家。」

3兄弟都表示經過17LIVE一年多的訓練，反應變快很多，還發現直播的互動性會影響心情感覺，沒直播前會覺得要對著鏡頭3、4小時好像很久，現在上線開播後總是覺得時間怎麼過這麼快。李吳兄弟直播呈現他們有別於美聲男團時之外的多樣風貌，現在週間會以「李吳兄弟各自精彩」主題各自或倆倆湊對開播，週末則常三人合體開播。三人說17播一年多也經歷了滿多趣味、遇到很多人，參與《17瘋開箱》節目，不但讓他們嘗試挑戰主持，透過節目中演唱，李吳兄弟曲風正向的《因為有你》受到攻城獅球團青睞選用為散場曲，

李吳兄弟透露目前正籌備全新創作專輯，預計今年底推出，受到直播後粉絲年齡層有更加拓展，這張新專輯會嘗試更多元曲風，他們很感謝17LIVE的家人們的支持，自豪李吳兄弟的直播間是很團結、很有歸屬感的，很多寶寶就像家人喜歡待在這裡，他們當中互相很多人也從不認識到變成會相約出來玩的好朋友，原本很多歌迷粉絲都線下改線上支持天天報到看他們直播，讓他們更能認識粉絲感情更好，3兄弟坦言線上家人和實際的家人，都是他們努力前進很重要的動力，「家人是所有回歸一切的重心，會讓我們每天想把工作、直播做好都是因為家人。」