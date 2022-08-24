國民黨台北市長參選人蔣萬安（見圖）24日舉行「台北‧萬安」新書發表會，受訪時對於書中提到高中才知道「蔣家」身世表示，直到做了爸爸才感受父親蔣孝嚴當初為何希望盡快改姓。（杜宜諳攝）

國民黨台北市長參選人蔣萬安今舉行《台北‧萬安》新書發表會，蔣在書中談及自己的身世，在高中之前從沒聽家人提起過任何蔣家的事，直到高中以後才被父親叫進書房告知身世。蔣萬安被問到蔣家標籤在選戰中是加分還是扣分，蔣萬安強調，這是資產也是責任，他會堅持自己的風格。

對於自己在書中談到蔣家身世，蔣萬安表示，其實就是一個單純的經過，他到後來比較大以後，父親改姓後他們就跟著改，而他後來當了爸爸，也感受到他的父親為什麼希望能夠盡快改姓，父親講一句話讓他很感動，因為等父親年紀再大，若沒辦法父親那一輩完成，責任在他身上後會更難完成，在書裡都有交代把當時心境跟經過說明。

蔣萬安坦言，看到《蔣經國與章亞若》這本書當下很震驚，在那之前有聽老師、同學提起，從來沒有證實，後來看到書裡面有提到，也沒有回家問爸爸、媽媽，就放在心裡。

被問到蔣家標籤在選戰中是加分還是扣分？蔣萬安強調，這是資產也是責任，他會堅持自己的風格，從第一次參選到進入立法院，對於對的事情堅持，在很重要法案、議題上有自己清楚態度、立場。

至於台中市長盧秀燕建議蔣萬安不用改變策略，蔣萬安指出，一直以來他就是「做我自己」，盧的建議也很好，非常有經驗、也給他鼓勵，希望他維持理性、專業問政態度，知道他一路走來始終如一，他也會秉持這樣的態度在選戰照著自己的步調邁進。