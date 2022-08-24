3個月塌陷3次！ 竹北勝利2路又塌了 縣府人員趕赴現場處理 18:442022/08/24 中時 邱立雅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹縣竹北勝利2路又塌陷了，24日下午發生第3度塌陷。（游雅婷提供／邱立雅竹縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹縣竹北市勝利2路又塌了。勝利2路在今年6月、8月初已坍塌兩次，鄰近建案在8月初已被縣府勒令停工，24日下午道路又再度發生塌陷，目前縣長楊文科及工務處相關人員，已趕往現場瞭解情形。 車源充足 台灣奧迪拚業績勝去年 彰化田尾鄉村水溝用鐵板蓋 生鏽凹陷居民擔心 加速3G汰停 中華電 砸22億擴建4G網路 #勝利2路 #塌陷 #停工 #現場 #8月 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 道路老舊農產品難運出 五股觀音山全面改善完成 13:392022/08/24 生活 暫離網路走向自然 暑期生活體驗發掘學生潛能 12:202022/08/24 生活 高市農業局協助小農網路銷售 去年創下千萬產值 15:162022/08/24 生活 盼打造下個路易莎 黃銘賢投資蔬食餐飲品牌 17:372022/08/24 生活 網路詐欺五花八門 豐原分局長劉安杰提醒小心防範 13:152022/08/24 社會 基隆壯觀社區爛路將重鋪 完成里長遺願 04:102022/08/24 地方新聞 台南麻豆文旦節27日登場 3重優惠大放送 16:502022/08/24 生活 《興櫃股》路易莎咖啡H2成長看俏 海外擘畫進軍這2國 14:112022/08/24 財經 高雄路竹棺中產子傳說 民俗專家：古代較有可能 15:112022/08/24 寶島 台中拚振興 2022天津路曬衣節園遊會26日登場 13:422022/08/24 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。