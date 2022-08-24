國民黨副主席夏立言訪陸，傳出將與大陸國台辦主任劉結一會面。國民黨主席朱立倫上午受訪明確否認。但國民黨下午發布新聞稿表示，稍早接獲通知，夏訪團一行人晚間將與海協會會長張志軍見面餐敘。

國民黨表示，夏立言今至江蘇昆山參訪長三角地區台商、台胞的信仰中心「慧聚天后宮」，由昆山台協會長、昆山媽祖文化交流協會（昆山慧聚天后宮）會長孫德聰擔任導覽介紹，並帶領夏一行參拜。

全國台企聯會長李政宏與夏立言座談時表示，自2016年海基、海協中斷溝通以來，在大陸台商、台胞們遇到各種問題、困難，沒有官方管道尋求協助，只能透過全國台企聯或各地台協給予幫忙。

李政宏說，這些年來，兩岸關係日趨嚴峻，中美對抗邁入最危險的時刻，台商、台胞一邊掛心在台的親友，一邊面對大陸網民的激情，成為兩岸間的「夾心餅」、「石磨心」，左右為難。

李政宏呼籲，國民黨不能忽略關心台商台胞，一定要維持交流溝通的管道；對兩岸關係提出清楚的論述，並堅定立場，不忘初心，這樣才能安台人的心、定台人的情。

夏立言回應，當前兩岸局勢相對艱難，面對兩岸關係高度不確定的局面，國民黨義無反顧、為所當為，身為一個負責任政黨會擔起推動兩岸交往對話、維持區域和平責任，也一定會堅守立場，為台灣人民的需要發聲，為台灣人民權益奮門。