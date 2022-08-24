國科會所建置的「量子科技產業平台」，今（24）日舉行揭牌典禮，此為政府5年投入80億元經費，引導產學研各界共同發展量子科技的成果，今年3月已經由17個量子國家研發團隊參與研發，未來將由量子科技產業平台進行整合，讓研發團隊可以隨時與產業界保持密切互動。

國科會表示，量子科技產業平台目的為促進國內各界在量子科技領域的資訊交流，平台將陸續辦理量子科技各面向的技術論壇，期使研發出來之關鍵量子科技技術能與國內產業順利銜接，以利量子科技產業化。

國科會副主委林敏聰表示，量子國家隊體現台灣以小搏大、掌握先機的決心，打造從上游、中游到下游完整的研發模式，希望朝量子元件、量子電腦、量子演算法、量子通訊等技術整合發展，開發量子科技軟硬體產業的關鍵核心技術，進而將其橋接至產業端。

林敏聰指出，半導體產業是台灣的極大優勢，要善用既有資源加以槓桿及連結，同時建立跨領域、跨部會橫向整合的協力模式，為台灣量子科技的研發、應用及製造創造競爭價值，也為國家級的計畫樹立全新的團隊文化與實踐典範。

法國市場分析公司Yole Developpemen估計，2020年整體量子科技市場規模約為3億4,000萬美元，在2030年將成長至29億美元，年成長率高達24％。量子電腦可以集中化處理重要課題，並以指數型成長的計算能力與平行處理模式，在極短時間解決高度複雜的問題。而量子通訊未來在資安、國防、金融、人工智慧等領域將引發重大變革，林敏聰呼籲各界都能重視並及早因應，使台灣的量子科技能成為半導體產業之外的另一強項。