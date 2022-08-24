平民消費、饗宴口味的爭鮮壽司，8月25日將正式登陸元宇宙。由MaiCoin集團旗下AMIS帳聯網路公司Qubic NFT技術整合服務的協助，推出「LOST IN THE SUSHI UNIVERSE-爭鮮壽司公仔先鋒軍團NFT」，發行限量1,000個NFT盲盒，且兼顧超美味賦能與NFT收藏的雙重價值。

公司方24日表示，買方搶先集滿七款NFT，將入手全年吃到飽《無敵大胃王》資格，且得獎者限台灣國籍。大胃王餐券以爭鮮APP提供，請務必先加入「爭鮮TW」會員。這一點規定，恐優先排除台灣市場中的代言網紅。

MaiCoin表示，協助發行爭鮮首波NFT計畫，在「Qubic Creator」NFT一站式服務下，品牌不需要區塊鏈的技術知識即可輕鬆擁有NFT商城，進軍元宇宙不再遙不可及。透過爭鮮專屬的NFT平台，藏家與消費者無需經歷繁瑣的流程，不用買幣即可輕鬆收藏NFT。

此外，爭鮮NFT的藏家們只要開啟Qubic Pass（NFT通行證），就能簡單快速在門市兌換獲得的空投NFT，使用專屬角色的超美味賦能。Qubic助攻爭鮮打造不只好玩更好吃的賦能NFT，突破收藏限制，創造賦能應用。