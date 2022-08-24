9m88首次DIY Mocktail調飲，與現場選手互相觀摩切磋。（唐寧茶提供）

9m88今（8月24日）出席第九屆唐寧茶調飲大賽決賽，獻出調茶飲處女秀。她9月份將隨著落日飛車到歐美巡演十幾個城市，被問到會不會期待在異國邂逅帥哥，她笑說：「這次完全沒有時間！因為行程很滿，有時候唱完一個城市隔天就要離開，也沒有辦法認識到朋友吧！」

她曾在紐約念書，坦承先前有交過外國男友，對於異國戀完全ok，被問到有沒有偏好什麼哪個地方的男生？她笑說：「完全不會去考慮國籍膚色，適合就好！」她喜歡喝茶，如果有喜歡的對象送茶當禮物給她會開心，不過「因為我從小到大沒有很多追求者，所以我都是買茶給我自己」。被問到最近有心儀對象嗎？單身好幾年的她搖頭說：「沒有欸，這件事需要緣份！」

她為參與巡演前往美國、英國、法國、比利時、西班牙、葡萄牙及荷蘭等國家，該做的防疫措施都有做好，已經打了三劑疫苗，爸媽也有特別提醒她要隨身戴好口罩；而她特別從去年底重訓、游泳外加做瑜珈當體能訓練，還透露自己鍛鍊出「川字肌」，目前沒有染過疫還是「一線女星」的她表示：「真的要好好維持身體健康！」