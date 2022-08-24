前新竹市長林智堅先前才遭台大認定論文抄襲，將被撤銷碩士學位，因此退選桃園市長，另一篇論文也遭中華大學決議撤銷其學位。國民黨桃園市長參選人張善政對此回應，尊重中華大學認定的決議，結果再次提醒政治人物的誠信比學問重要。他強調，除了林智堅應該公開向社會大眾道歉外，民進黨從上到下，包括蔡英文主席、鄭文燦市長、鄭運鵬委員都需向全民道歉。

張善政指出，從台灣大學到中華大學，台灣的學術守住了學術倫理與自主，但對台灣的價值以及台灣民眾對政治人物的信任度，可說是已被民進黨嚴重傷害，蔡英文主席下令全黨挺林智堅，鄭文燦為林智堅公開站台輔選說他絕沒有抄襲，鄭運鵬更是陪著林智堅大動作開記者會為這兩份論文護航到底。結果現在兩所大學都認定論文都是抄襲，碩士學位都被撤銷，蔡主席、鄭市長、鄭委員應該正式公開道歉，才是政治人物負責任的表現。

張善政競選辦公室發言人何元楷則強調，鄭運鵬最近都說自己是遮雨棚，回顧他這段時間無數次為林智堅護航、圓謊，說過無數次林智堅沒有抄襲，現在台灣大學與中華大學都做出決議認定林論文抄襲，鄭運鵬的立場是什麼？還是繼續挺被「雙殺」的林智堅，還是其實鄭運鵬說的是要當林智堅的遮雨棚？何元楷強調，鄭運鵬應該立刻向社會大眾、向桃園民眾嚴正道歉，不要把台灣人、把桃園人當傻瓜。