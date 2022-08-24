合作金庫棒球隊員，24日到南投縣指導少棒隊員球技。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

合作金庫董事長雷仲達，贈送球鞋給少棒隊員。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

合作金庫商業銀行棒球隊教練團與現役國手球員，24日到南投縣指導少棒隊球員，提升投打訓練技巧、分享球賽實戰經驗；合庫董事長雷仲達並致贈價值逾60萬元、450套比賽用球鞋及球衣，給新豐國小等10所小學棒球隊。

合庫棒球隊首次與縣府合作辦理少棒隊訓練課程，由合庫棒球隊領隊周俊隆、副領隊許順益，總教練王燕國、4位教練及優秀球員，指 導守備基本動作、內外野轉傳與補位觀念、投捕牛棚訓練、球員禮儀、及各項打擊輔助器材訓練，讓少棒隊員精進打擊技巧，儲備球場實戰實力。

獲贈球衣與比賽鞋的學校，包括新豐、法治、新街、千秋、中正、南投、成城、光復、埔里國小及中興社區棒球隊等10個少棒隊；縣長林明溱、南投縣體育會副理事長洪明科、南投縣棒球委員會主委張嘉哲，也分別致贈感謝狀及紀念品給雷仲達。

林明溱表示，偏鄉體育資源較不足，需要企業支持，感謝合庫對於基層棒球運動的付出與指導，南投縣的棒球實力將會大幅提升，在未來的訓練及比賽中更得心應手；他也期勉球員們用功讀書，用心精進球技，未來在球場全力以赴，在棒球領域發光發亮，開創美好人生。

雷仲達表示，合作金庫是國內少數擁有棒球隊的國營企業，合庫棒球隊成立於1949年，是歷史悠久的甲組成棒隊，培育許多國際級優秀選手，球隊戰績輝煌；更利用企業資源培育國家選手，讓台灣揚威國際體壇，每年暑假舉辦免費學童育樂營、巡迴各縣市辦理棒球營，讓棒球運動向下扎根。