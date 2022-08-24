前新竹市長林智堅2008年碩士論文，遭中華大學認定抄襲同年竹科管理局期末報告書，針對同篇論文是否侵害科管局智財權，科管局副局長陳淑珠24日表示，科管局日前已行文詢問中華大學狀況，雙方正來回澄清合約細節，目前仍待中華大學回覆，協助釐清當初合約的相關規定。

針對中華大學認定林智堅碩論抄襲科管局報告書，科管局的看法？陳淑珠說，目前一切仍依照當初科管局跟中華大學的契約來行事，日前已去文給中華大學，請中華大學再釐清合約狀況，目前仍在等候中華大學回覆。

至於是否會提告，陳淑珠則說，沒有說不提告，但這部分也還在跟中華大學釐清當中，尤其是契約相關的狀況，跟雙方權利義務關係。

接下來何時會有決定？陳淑珠說，還是要看契約釐清狀況，科管局也已找出當初的契約和相關資料，並曾經去文給中華大學，請中華大學再釐清合約狀況，之後因有些問題還需要來回澄清，還要再請中華大學確定清楚部分細節。