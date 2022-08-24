台電金門塔山發電廠外海岸洋防汙演練，金防部出動除汙帳協助清汙作業。（金門縣環保局提供）

台電金門塔山發電廠外海岸洋防汙和救災應變演練，岸巡隊使用遙控式救生圈救援落海人員。（金門縣環保局提供）

台電金門塔山發電廠外海岸洋防汙演練，台電棧橋碼頭輸油人員演練應變作業。（金門縣環保局提供）

台電金門塔山發電廠外海岸洋防汙演練，海巡隊演練海上油汙攔油索U型圍攔作業。（金門縣環保局提供）

一項模擬台電塔山發電廠輸油船在廠外棧橋式碼頭進行輸油作業，因輸油管路破損致油汙外洩至海面及鄰近海岸線的緊急事故，在軍民8單位聯手搶救下，順利控制油汙擴散，將海洋環境和生態衝擊減至最低，演練過程逼真切實，達成有備後患的規畫目標。

這項由台電塔山發電廠主辦的年度「海洋油汙染暨救生救難應變」演練，共動員海洋委員會海巡署金馬澎分署第九岸巡隊、艦隊分署第九海巡隊、陸軍金門防衛指揮部、縣府環保局、消防局、警察局、港務處、台電塔山發電廠等8個軍民單位參加。

演練過程包括現場出動消防局至塔山發電廠戒備，預防火災發生，廠區內、海上及海岸啟動一系列的油污堵漏、攔油索佈置架設、油污清除、人員除污及海域水質監控等快速應變作為，避免油污染的擴散，降低環境災害風險外，還有模擬採樣過程人員不慎落海，海巡單位啟動遙控式救生圈，快速完成救援工作，讓這項複合性應變演練內容更加豐富。

縣府表示，演練目的在將平時整備的應變能量，透過跨單位整合轉換為實際操作，並經由操演強化各應變單位的預防、通報、應變及善後復原等處置判斷與聯合應變能力。