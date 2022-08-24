恆春基督教醫院向日葵夏日學苑結業式24日登場，5名在恆春半島就業的學長姊特地回娘家共襄盛舉，場面溫馨感人。（恆基提供／謝佳潾屏東傳真）

恆春基督教醫院與台電執行「希望種子計畫」至今16年，提供不少大專青年返鄉工讀的機會，也嘉惠無數學童度過有趣的暑假，向日葵夏日學苑結業式24日登場，5名在恆春半島就業的學長姊特地回娘家共襄盛舉，場面溫馨感人。

恆基指出，今年是「希望種子計畫」執行16年來首次邀請已畢業的孩子重返向日葵夏日學苑結業式分享故事，此次請來的5名學長姊都在恆春半島就業，有在連鎖生活百貨商店擔任副店長、國小體育老師、社工及民代助理。

陳鴻育是在10年前參加第6屆的希望種子，而今的他是位國小老師，他說，他還在擔任希望種子老師時，他在課輔班陪伴學生及品格教導，當時曾改變1位受刑人家庭的孩子，學生對他說：「老師，我以後要像你一樣，我要去服務別人。」

他說，那一刻深深地感動他，也讓他領悟到，這份暑期工讀不僅只是工作，而是改變偏鄉孩子命運的機會，所以他選擇回到牡丹鄉擔任國小體育老師，且投身在課輔班陪伴學童。他勉勵今年的希望種子老師，不要小看自己，因為老師所做的每件事，都能影響孩子們的小小生命。

恆基院長黃健榮說，這群學長姊們在過去也是課輔班的孩子，大專生時期成為種子老師，如今都已長大成為社會的中流砥柱，而今看著自己帶過的孩子也成為了種子老師，站在台上分享心路歷程的他們，不禁感動落淚，大家也看見希望的種子在部落裡延續、傳承。

恆基表示，從體育運動、手作及實驗課程、戶外教學、部落文化傳承及課業輔導，希望種子老師們精心打造學習及寓教於樂的豐富課程，讓偏鄉孩子利用放暑假期間增廣見聞，開拓視野，透過知識及教育的力量，翻轉偏鄉學童的學習之路。