前新竹市長林智堅先前代表民進黨參選桃園市長，接連爆出論文門、球場門等爭議，繼台大認定論文抄襲後，今日中華大學也宣布，審議委員會認定抄襲情節重大，撤銷碩士學位，林智堅「雙碩士」遭雙殺，引起各界關注。對此，民進黨桃園市長參選人、立委鄭運鵬競辦回應，支持林捍衛自身清白。

針對中華大學的學倫會公布林智堅論文審查結果，鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞表示，鄭運鵬尊重林智堅後續救濟的決定，也支持林智堅捍衛自己的清白。