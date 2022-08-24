為《鬼滅之刃》、《刀劍神域》系列、《Fate》系列、《魔法少女小圓》等人氣動畫製作配樂的音樂家梶浦由記，於2014、2019年兩度率旗下歌姬來台演出創下完售的票房佳績。目前雖仍暫時受限疫情無法來台，但今年日本巡迴公演「Yuki Kajiura LIVE vol.＃17 ～PARADE～」8月12日在東京公演的壓軸場，將以轉播演唱會的方式在台灣舉行。梶浦老師率領更堅強的演出陣容呈現全新內容，將於10月30日在Zepp New Taipei登場。

這次的陣容除了固定班底的KAORI・KEIKO・YURIKO KAIDA・Joelle，並由戸丸華江，以及首次登場的rito和LINO LEIA二位新歌姬擔任演唱嘉賓，更有前Kalafina成員Hikaru驚喜登場演唱Kalafina人氣歌曲。而台灣播映場中，還將有限定驚喜內容帶給大家，梶浦老師也期待地表示：「2019年很高興能到台灣演出，但之後因為COVID-19的影響無法再去台灣，實在很令人失落，所以能像這樣以播映場的方式和大家分享我們的演出是件相當欣喜的事情！」

在日本巡迴公演最後更發表梶浦由記個人活動FictionJunction即將在明年4月19日發行睽違9年的新專輯《PARADE》，其中將收錄FictionJunction feat. LiSA〈from the edge〉，以及《刀劍神域》系列10周年紀念的FictionJunction feat. 藍井艾露 ＆ ASCA ＆ ReoNa〈蒼穹的奏鳴曲〉，在巡迴中初登場的新歌姬 rito和LINO LEIA也將參與新專輯作品。