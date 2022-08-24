前新竹市長林智堅的中華大學碩士論文今(24)日也被校方認定抄襲，決定撤銷學位，而此前林智堅也已遭台大認定在台大國發所的碩士論文抄襲，教育部回應，皆尚未收到中華大學的公文與林智堅的訴願。

中華大學今日宣布，林智堅在2008年7月的碩士學位論文《以TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度》，涉嫌抄襲新竹科學工業園區管理局在2008年間，委託該校科技管理學系執行的研究計畫期末報告書〈以 TCSI 模式評估新竹科學工業園區之民眾滿意度〉。

而此前在台大宣布林智堅的台大國發所論文抄襲後，林智堅隨後宣布退出桃園市長選戰，當時他在民進黨舉行的記者會上，表明會另找戰場證明自己的清白，外界好奇他的下一步，還有是否已將訴願書送到教育部。

對於以上的所有公文，教育部剛才已回應媒體，均未收到相關來函。台大也簡單回覆，林智堅的訴願案主要是提給當事的上級單位，即教育部，也就是台大已不會再收到任何來函。