löwfun裸放茶旅Xcreammm.t_司康套組，選購任兩杯茶飲即可以190元加購。（裸放茶旅提供）

löwfun裸放茶旅店面空間低調沈穩，令人品茶時不自覺放鬆。（裸放茶旅提供）

現今大街小巷隨處可見茶飲店，如何在市場中殺出一條路是業者需要思考的課題。人氣甜點creammm.t的茶飲事業品牌löwfun裸放茶旅，源自於創辦人Hannes對台灣茶的熱愛，希望能將日常飲用的好茶和朋友分享。看準台灣茶飲市場成熟，因此品牌定位為精緻茶飲品牌，選用台灣各地獨特風味的茶款，以充氮保冷技術保留茶飲的原始香氣；店面採「裸放」為基調，簡約美學讓人感到放鬆。

該店僅銷售三類產品，「裸味」為純茶飲品、「乃味」為添加鮮奶飲品、「旬味」為季節限定飲品。選擇裸味原茶，建議不加糖，讓茶本來的風味來述說屬於它的故事，主打款為台灣茶代表作「魚池紅玉及匠人製茶工藝-蜜香紅」，感受近似冷泡茶的香沈純粹。

乃味則以調製鍋煮奶茶的濃郁風格，單純以茶、糖、鮮奶的精準比例調製出茶香與奶味並重的厚實口感鮮奶茶，推薦款東野乃，是來自台東的紅烏龍，茶韻焙香醇厚，含熟化果乾香氣，搭配白糖最合拍。

季節限定的旬味則發揮品牌研發甜點的精神，運用各式甜點層次堆疊的技法，配搭出每一季的限定風味。例如盛夏的清若檸香，選用了香草系的羅勒、薄荷搭配台灣青檸。在旬味飲品中加入獨家的低卡蒟蒻米增加爽脆口感，無負擔的享用美味調飲；消費者可選擇自己喜歡的風味，進階享受這趟絕妙的味覺之旅。

「分享」是品牌頌揚的精神，因此推出司康套組，選購任兩杯茶飲，即可以190元價格加購，內含2顆原味司康、1個凝結奶油。司康套組單手可提便利設計，提盒內裏也別具巧思，開盒似野餐巾鋪墊，更添生活儀式感，消費者可另選購英國Tiptree莓果果醬品嚐司康不同的風味；此組合每日限量販售，於löwfun勤美誠品店首賣，公益店、誠品南西店也將陸續上市。