搶攻自煮商機，家樂福精挑細選來自台中新社、彰化農場的菇農，所提供的家樂福有機特級杏鮑菇，是以米糠、木屑、玉米梗為材料的太空包栽培生產，栽種過程中不使用任何化學肥料與農藥，並且只挑選7～8分熟、嚴選A級品規的杏鮑菇，以合理的價格，呈現在消費者面前，經濟實惠、營養豐富又美味可口的有機杏鮑菇，到家樂福採買，絕對不容錯過CP值這麼高的食材。

杏鮑菇口感Q彈，料理方式多樣化，且保存期較長，很適合現代忙碌的家庭，在冰箱備上一包杏鮑菇，隨時都可應用在料理上，替餐桌增添更多層次的美食饗宴。家樂福有機特級杏鮑菇，從源頭就開始嚴謹掌控，在外觀與口感上都嚴格要求，高貴不貴，開啟杏鮑菇品質新高度，想要買杏鮑菇，來家樂福就對了。

不論是每天料理三餐的煮夫煮婦、一人吃飽全家飽的單身族，或者一週採購一次存糧的上班族家庭，到家樂福採買生鮮食品，有一樣必買不可、漏掉太可惜的食材，那就是家樂福有機特級杏鮑菇。

杏鮑菇富含多醣體，不僅蛋白質含量較一般蕈菇類高，且含有豐富的膳食纖維、維生素、礦物質，低脂肪、低卡路里的特性，加上Q彈有嚼勁的口感，美味與營養兼備，說它是蕈菇界的王者，一點也不為過，也難怪有「蔬食界的干貝」之美稱。

家樂福有機特級杏鮑菇主要產自台中新社、彰化農場，農場具備維持菌種品質的能力，並自行產製栽培太空包，從源頭就開始控管；栽種過程中使用環境控管的有機栽培，嚴格控制溫度與濕度，讓杏鮑菇在低溫低濕度的環境穩定生長，且掌控栽培日數，在7～8分熟時即採收，避免過熟使菇體虛大、口感鬆塌，如此造就了家樂福有機特級杏鮑菇扎實Q彈又不失脆嫩的口感，且菇身筆直、大小平均，不論怎麼料理，都好吃。

雖然在庫間環境的栽培時間較長，且選用佔平均產量不到三成的A級規格販售，相對成本較高，家樂福還是選擇這樣的方式，將最好的口感帶給消費者。除此之外，家樂福更秉持企業的社會責任精神，樂做農友的後盾，以穩定的訂單銷量，讓農友能安心規劃生產，想要買有機特級杏鮑菇，來家樂福就對了。挑選杏鮑菇的時候，要留意1.菇身筆直，有彈性、2.菇身大小平均及3.菇帽小這三個小訣竅，就能挑到好吃又好料理的杏鮑菇了。

營養豐富，口感極佳，家樂福有機特級杏鮑菇煎、煮、炒、炸、烤、氣炸皆宜，且僅僅只是變換切法，使用滾刀切、輪切，或者切片、切丁、撕條，都能創造不同的美食享受，在家樂福官網的「家樂福廚房」，提供了料理家樂福有機特級杏鮑菇的絕佳好點子，「焗烤蕃茄肉醬杏鮑菇」以杏鮑菇取代通心粉，減醣又增加飽足感；去除洋蔥，並以素肉丁或豆干切碎取代絞肉烹調，也非常適合茹素者食用。

家樂福有機特級杏鮑菇也很推薦做成可比擬干貝口感的香煎奶油醬燒杏鮑菇、可任意變化搭配食材的烤杏鮑菇蔬食串，創造千變萬化的美食驚喜，做法簡單又能快速打造美味佳餚，煮夫煮婦或者親子共同料理，都很適合，提供給家人更多樣化的食感體驗。