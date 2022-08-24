花旗分析師日前警告，半導體可能遭遇10年、甚至20年來最嚴重衰退，預期每家公司和每一個晶片類別都可能受到影響。

全球消費性市場需求低迷，晶片產業供不應求榮景反轉，不少IC設計業者面臨庫存攀升、業績衰退困境。業內人士透露，IC設計公司考慮與台積電重新議價，希望45奈米及28奈米等成熟製程報價，明年漲幅能減半至3%，緩解終端需求低迷期間的成本壓力。此前，傳出台積電從明年1月開始，大部分製程報價將上漲約6%。

DigiTimes報導，IC設計業者面臨庫存爆棚、獲利下滑的危機，儘管能砍的單都砍了，唯獨不敢削減台積電訂單，擔憂失去後續產能。但業內消息人士透露，近日業界醞釀爭取與台積電議價，原因是傳出台積電45奈米和最夯的28奈米產能略為鬆動，但並非要求代工廠凍漲報價，而是將漲幅減半。

報導指出，IC設計業者坦言與台積電議價難度不低，因為台積電明年報價上漲已成定局，海外產能擴張、建廠費用和先進製程研發等讓成本急遽增加，台積電為了維持獲利，透過漲價來轉嫁成本。

儘管消費終端市場需求轉弱，但這對台積電來說影響不大，主要是台積電在HPC（高效能運算）、物聯網、車用三大領域，有雙位數以上的強勁成長，透過重新分配產能來支應這些需求。