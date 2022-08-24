難以緩頰？台南發生兇殺案造成2名員警殉職，兇手是外役監逃犯身分引發各界質疑，立法院長游錫堃說「要判死刑」也再度引發廢死的爭論。民進黨立委高嘉瑜今(24日)在《新聞大白話》節目指出，當初民進黨由立委邱志偉連署修法，針對6個月以下輕刑放寬外役監標準，但一旁媒體人陳揮文質疑，為何都跟菊系人馬有關，也痛批死刑非常上訴的規定不合理。

主持人陳諺瑩問：「我看到妳當時好像也有連署耶！」高嘉瑜表示，「也不是為特定人量身打造，因為當時修法的目的就是說，累犯者一律不能到外役監，其中特別針對6個月以下輕刑的部分，是不是也屬於不能到外役監的狀況。當時就有立委提出說，這個可能違法大法官釋憲的比例原則。」

高嘉瑜(右)說明外役監修法放寬的原因，陳揮文(左)質疑為什麼都跟菊系有關。（圖／取自《新聞大白話》）

「當時主要提案人就是邱志偉委員嘛。」高嘉瑜說，「他們當時連署的時候就是說，目前累犯一律都不能到外役監，針對一些比較輕的刑度，例如說6個月以下，所以是不是為了誰量身打造，我自己是不清楚這個內情啦，所以我是不知道徐巧芯到底怎麼知道這個內情的。」旁邊來賓陳揮文問：「那為什麼剛好是邱志偉？為什麼剛好是陳菊的人？妳看她才是台大法律的，妳看她這樣講，有台大法律的那個感覺嗎？」

陳揮文強調，「民進黨維護治安是假的啦，廢死是騙你的啦！」高嘉瑜表示，「其實廢死這個議題，在社會有不同的看法，因為我們法律系嘛，法律系在我們求學的過程中，其實關於廢死、死刑存在的必要性，在民主國家也有很多討論，但是以台灣目前現行制度來講，是有死刑，這是沒錯。那我們也提到，廢死的前提是要有配套，包括說終生監禁等等，但台灣還沒有到達這個程度，所以死刑在台灣是可以執行，到達一定程度，也是要執行。」

高嘉瑜指出，「但昨天法務部長蔡清祥也特別提到，以目前的法律狀況來講的話，判死的過程中，有留給這些受刑人相關的法律程序的保障等等，因為法律還是有相關的規定跟條文在那裏。」陳揮文抗議，「妳也知道蔡清祥講的是廢話啊！那每個人都去申請非常上訴就好了啊！沒有次數限制嗎？不要睜眼說瞎話啦！」