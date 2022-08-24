江振誠教Liya煮牛肉麵。（杰德提供）

14歲台裔女孩Liya（朱如茵）在《小小頂級廚師美國版》第八季展現精湛廚藝並順利摘下冠軍，她曾公開表示自己非常喜歡同樣來自台灣的米其林主廚江振誠，這次趁著暑假空檔和家人一同回台期間有機會親臨江振誠在台北的法式餐廳RAW，參與一整天的實習，從旁學習從備料、烹飪到最後擺盤，甚至與家人在RAW享用午餐，Liya對於這個難得的機會興奮說：「真的沒有想到可以來這邊，這裡的每道菜都很特別。」

提到和偶像相見歡，同樣是廚師的Liya爸爸也很興奮，Liya開玩笑喊「爸爸比我還興奮，他也有問廚師很多問題，就像一個小孩子看到小狗狗一樣，甚至比我還開心」，一天下來，Liya的收穫滿滿，也分享如果未來50歲的時候，想開一個有花園的餐廳，讓客人進餐廳前可以挑選自己的菜，兼具環保與創意。並大方地邀請偶像「如果以後我開餐廳，一定會帶他（江振誠）來！我未來想到要做什麼，我一定會想到他 」，對於有沒有機會長大後參加成年人才能參與的 《美國頂級廚師》，Liya回覆：「如果有時間的話，應該會想要。但我會長大，不知道想法會不會改變。」

這次回來台灣，Liya也和家人到台灣夜市走走，品嚐小時候就很喜愛的小吃，像是滷肉飯、烤玉米以及芒果冰。因為美國沒有類似夜市的地方，所以每次造訪夜市都相當新鮮。而提到Liya在《小小頂級廚師美國版》中最印象深刻的佳餚，江振誠忍不住誇讚其冠軍賽的鴨肉料理，甚至在實習當天也傳授Liya可以搭配鴨肉的醬汁配方。回憶起當時會選擇鴨肉作為冠軍賽的原因，Liya也說「這季很少人使用鴨肉，用我覺得別人不會使用的料理」。《小小頂級廚師美國版》第8季完整集數已於中華電信MOD全享包、Hami Video和MyVideo上線。