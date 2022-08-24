中國醫藥大學附設醫院首創透過臍帶異體幹細胞為病患進行冠狀動脈、靜脈雙徑注射治療心肌梗塞病患，成果獲得國際矚目。（馮惠宜攝）

急性心肌梗塞病患即使接受心導管治療仍有近一半病患會在5年內因心臟衰竭死亡，中國醫藥大學附設醫院2019年開始透過臍帶異體幹細胞為病患進行冠狀動脈、靜脈雙徑注射治療，讓病患回復原有心臟功能；73歲的吳伯伯兩年前接受這項全球首創的心臟治療臨床試驗，如今還能跑步，見證心肌梗塞全球創新療法具體療效，該項成果更獲得國際知名心血管SCI醫學期刊收錄。

有高血脂病史的吳伯伯兩年某天突然心肌梗塞被送到中國附醫急診，經心臟科醫護團隊緊急透過心導管放置心臟支架，術後第三天為修補受損嚴重的心臟，採用冠狀動脈與周邊靜脈雙徑注射異體幹細胞治療，11天後吳伯伯出院，歷經兩年其心臟功能回到安全狀態，還能小跑步穿越馬路。

中國附醫細胞治療中心榮譽院長鄭隆賓指出，該院細胞治療團隊2019年先後向美國FDA與台灣衛福部申請通過急性心臟梗塞的細胞治療臨床試驗，且有別於全球尖端團隊單一路徑注射幹細胞，中國附醫團隊首創雙重路徑的創新注射模式，迄今收治8名病人，其中6名病患經追蹤一年心臟功能回復佳，透過心臟核磁共振檢視心臟功能，此創新療法較單一路徑注方法心臟功能回復更好，且沒有任何一人發生排斥或嚴重副作用。

該團隊這項臨床成果，今年（2022年）8月獲得國際知名心血管SCI醫學期刊- Frontiers in Cardiovascular Medicine重視，並刊登臨床論文，寫下心肌梗塞病人全球創新療法新篇章。