急性心肌梗塞病患即使接受心導管治療仍有近一半病患會在5年內因心臟衰竭死亡，中國醫藥大學附設醫院2019年開始透過臍帶異體幹細胞為病患進行冠狀動脈、靜脈雙徑注射治療，讓病患回復原有心臟功能；73歲的吳伯伯兩年前接受這項全球首創的心臟治療臨床試驗，如今還能跑步，見證心肌梗塞全球創新療法具體療效，該項成果更獲得國際知名心血管SCI醫學期刊收錄。
有高血脂病史的吳伯伯兩年某天突然心肌梗塞被送到中國附醫急診，經心臟科醫護團隊緊急透過心導管放置心臟支架，術後第三天為修補受損嚴重的心臟，採用冠狀動脈與周邊靜脈雙徑注射異體幹細胞治療，11天後吳伯伯出院，歷經兩年其心臟功能回到安全狀態，還能小跑步穿越馬路。
中國附醫細胞治療中心榮譽院長鄭隆賓指出，該院細胞治療團隊2019年先後向美國FDA與台灣衛福部申請通過急性心臟梗塞的細胞治療臨床試驗，且有別於全球尖端團隊單一路徑注射幹細胞，中國附醫團隊首創雙重路徑的創新注射模式，迄今收治8名病人，其中6名病患經追蹤一年心臟功能回復佳，透過心臟核磁共振檢視心臟功能，此創新療法較單一路徑注方法心臟功能回復更好，且沒有任何一人發生排斥或嚴重副作用。
該團隊這項臨床成果，今年（2022年）8月獲得國際知名心血管SCI醫學期刊- Frontiers in Cardiovascular Medicine重視，並刊登臨床論文，寫下心肌梗塞病人全球創新療法新篇章。
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