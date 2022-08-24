繼台大後，中華大學今天(24日)認定林智堅抄襲論文，情節嚴重，撤銷其碩士資格，林智堅成為史上第一個雙碩士都被撤銷的公眾人物，同時林智堅在中華大學的指導教授賀力行也將步上國安局長陳明通後塵，被送至教評會審查。

中華大學校長劉維琪針對林智堅抄襲事件發出3點聲明，其中更點名林的指導教授賀力行「學生違反學術倫理，指導老師亦難辭其咎」，將把賀力行以及另外一位口試委員送至教評會審查。

劉維琪也說出重話，強調學校大多數老師對教學和研究都相當認真，但會全面檢討，針對「少數不適任的教師」予以資遣淘汰，維護教學品質。

當初台大認定林智堅論文抄襲後，也宣布將會把林在國發所的指導教授陳明通送到學倫會調查，陳明通本人則是悄悄在案發後退出台大教職，但截至目前都尚未現身，僅表示會配合校方調查，如今賀力行也將步上陳明通後塵，送至教評會調查。

林智堅在雙碩士都被撤銷後，如今學歷僅剩中華大學企管系夜間部畢業，也無黨公職在身，成為單純的「民進黨桃園無業市民」。