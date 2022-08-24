嚕嚕姑滷「家傳酒香黑糖滷肉」散發濃濃黑糖香氣，肉質彈嫩、醇厚焦香。（嚕嚕姑滷提供）

嚕嚕姑滷9月限時優惠，中秋節禮盒集結人氣商品及「家傳酒香黑糖滷肉」、「花椒香麻滷牛雙寶」兩款新品。（嚕嚕姑滷提供）

藝人海裕芬喜訊連連！不久前才宣布懷孕的她，親手研發的品牌「嚕嚕姑滷」的笑嚕嚕系列熱門商品「蔥蒜香杏鮑菇花生」，也入圍2022年食創獎之「年度新品獎」肯定，很快就在社群掀起話題。品牌趁勝追擊推出笑嚕嚕系列餐館級香滷料理「家傳酒香黑糖滷肉」、「花椒香麻滷牛雙寶」，分別以豬五花肉塊、牛肚、牛筋為本體，把宅配滷味變身為媲美餐館的佳餚，並祭出優惠吸客。

海裕芬透露，「滷汁」是她的滷味料理能迷倒眾人的關鍵，不同於一般市售加熱滷味，品牌堅持使用一次性滷汁，且無任何人工添加物成分，標榜真材實料。品牌此次再誕生出兩款美味，包含「肉出真面目」家傳酒香黑糖滷肉、「筋呷麥肚氣」花椒香麻滷牛雙寶。「家傳酒香黑糖滷肉」添加黃酒滷製，甘醇酒香四溢，滷汁鹹甜剛好，滷肉肥瘦適中、彈嫩，搭配多汁有嚼勁的麵腸、脆口清爽紅蘿蔔，相當下飯。「花椒香麻滷牛雙寶」嚴選澳洲牛肚與巴拉圭牛筋，一脆一Ｑ口感，再加上花椒香在口中噴發，酥麻後勁竄動舌尖，越嚼越香。

「嚕嚕姑滷」在官網祭出限定優惠，為歡慶「蔥蒜香杏鮑菇花生」入圍「年度新品獎」，即起至31日，全館下單不限金額送88點，再享95折優惠，滿1500元立即享88元折扣。迎接中秋節到來，也推出期間限定中秋禮盒，內含10盒人氣商品，除了經典人氣商品滷雞腳、豆干、杏鮑菇花生之外，更加入新品「家傳酒香黑糖滷肉」、「花椒香麻滷牛雙寶」，9月10日前單筆訂單買一盒中秋禮盒即贈環保購物袋，買2盒再享9折優惠又可免運宅配。