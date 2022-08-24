受益疫苗和製藥細胞培養相關的生技製程用料需求，聚和國際（6509）今年迄今的營收和獲利表現，呈現正面成長，今年第三季表現持穩，儘管第四季面對通膨帶來的終端消費可能遲緩的壓力，不過，由於聚和的主要成長動能，來自生物醫藥產業，因此，影響將相對輕微，在今年上半年繳出稅後EPS1.57元的成績之後，今年要力拚勝過去年。

聚和執行副總經理鄭仲生24日在法說會指出，聚和集團除了母公司生產的特用化學、精密化學和N次貼等產品之外，轉投資的聚和生醫和聚天生醫則分別負責黃金盾、以及新藥開發。

聚和今年上半年每股稅後盈餘1.57元，比去年上半年的1.47元，小增6.80％，累計今年前7月營收約32.66億元，比去年同期的27.40億元，年增19.22％。

他說，聚和國際近5年營收，呈現穩定成長，雖然營業規模攀升，但在管銷和研發費用持穩之下，營業淨利也逐年攀升。

鄭仲生表示，截至今年上半年的應收帳款12.55億元，雖因隨著營收的成長而增加，不過，聚和配合正常收款作業，以縮短收現天數，同時，也因產銷策略運用得當、以及庫存控管，使銷貨天數維持合理區間。

鄭仲生指出，疫苗和製藥細胞培養相關的生技製程用料，這幾年都平均穩定成長10％以上，仍是聚和的主要成長動能，截至第三季的營收，表現仍屬正常，「至少沒有明顯差異」。

他說，產業界目前普遍關心在電子終端產品，在通膨的壓力之下，歐美的需求在今年第三季有遲緩跡象，第四季的整體景氣，恐怕也待觀察，不過，聚和的生技製程用料屬於醫藥和民生產業，因此，即使有影響，也將是相對輕微。

由於聚和去年每股稅後盈餘約2.48元，但今年上半年每股稅後盈餘已達1.57元，聚和今年獲利能否超越去年？鄭仲生表示，全力努力，希望有機會。