經濟部技術處2022 TAIROS法人科專主題館於8月24日在「2022臺灣機器人與智慧自動化展」（TAIROS）登場，共展出12項最新的智慧機器人科技。其中包含全球最多軸的機器人控制器，可同時控制三個機器人協同作業，另外也展出可進行軟性材料加工的機器人，軟性材料可達全世界最薄之0.3mm。

經濟部技術處處長邱求慧表示，技術處針對臺灣機器人產業的布局策略，是朝向多機化、智慧化與系統化發展。首先是發揮臺灣先進IT技術與高階科技人才的優勢，將科專資源投入開發國產多機高階智慧控制器，能跨平台整合國內外大廠的機器手臂，朝向多機化協同工作。此外，整合多元感測與視覺辨識，開發機器人AI套件，賦予機器人更豐富的工藝技能，利用更聰明的智慧化機器人幫助產業提升量產效率。未來將朝向智慧機器人系統整合服務的系統化發展，由機器人整合周邊的加工設備，進行複雜的加工。

經濟部整合國內各大法人研發能量，亮點包含「多機器人協同控制技術」、「機器人柔性材料加工技術」。因應多機器人協同控制技術的需求，技術處投入科技專案資源，透過工研院自主研發的「多機器人協同控制技術」能跨平台整合國內外大廠的機器手臂共同工作，讓機器人之間互相溝通協調，絕對精度超越一般機器人，達±0.25mm以內。更整合AI視覺辨識周圍人員的行為意圖，即時避障防護、兼顧人員安全。目前已與國內醫材廠商（聯合骨科）合作進行人工關節醫材研磨，此研磨拋光機器人預計衍生新創公司，挑戰億元募資。未來這項控制技術也會導入新漢公司共同開發出智慧機器人控制器，並逐步擴散應用於車用（奇鈺）、航太（漢翔）及橡塑膠（全傑）等產業。

機器人柔性材料加工技術挑戰最薄（0.3mm）的柔軟布料加工，可用在造船玻纖布的塗膠貼合。科技專案投入開發高階智慧控制器，同時操控2台機器手臂，融合AI視覺分辨柔軟玻纖布料的皺褶、自動鋪平玻纖布，再逐層精準塗膠貼合，均勻度可達95％。這項技術已導入新昇發造船廠，幫助業者進行船體玻纖布的塗膠及貼合作業，有助提升船體製作效率，可縮短2個月製作時間，後續將向遊艇製造商洽合作，協助廠商爭取國外市場商機，提升國際競爭力。