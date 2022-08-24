近期台南發生殺警案，兩名警察慘遭殺害，並遭劫走手槍和子彈，在調查中兩度搞錯嫌犯，先是鎖定嫌疑犯陳男，因殉職員警最後搜索記錄是陳男，讓該男子慘遭網友肉搜，只好主動投案證明清白，最後總算鎖定兇嫌林信吾於新竹成功逮捕，不過仍讓部分民眾感到心慌抱怨台灣治安，住在美國的台灣媳婦廣告小妹反嗆：「是還要嫌什麼？」

網紅廣告小妹是台灣媳婦，和台灣老公「班長」目前在美國紐約生活，她說台南殺警兇嫌還沒落網時，看到群組內的網友炸鍋，不停抱怨現在治安好差、繳稅養了一群廢物官員、開罵廢死聯盟等等，讓她出聲反駁：「安靜別吵。誰執政都差不多啦，台灣的治安已經好成這樣，是還要嫌什麼。」

廣告小妹也理性提出質疑：「有事件發生就針對事件本身，衍生到廢死和官員是在想啥？又不是天天有槍戰。」對方指責廣告小妹不住在台南，不懂有槍枝流落在街頭的恐慌，讓廣告小妹形容自己的心情像是繞著地球翻白眼「我說對對對，咱紐約人沒有這種困擾。」

廣告小妹說起美國近況，前幾天德州州長往紐約送來一批難民，讓紐約部分民不開心，難民們對此也表示無奈，還嫌紐約治安差，連美國國民都對紐約的治安存有疑慮，許多網友同意觀點：「說這種話的就是沒真正出過國看過世界的呀」、「比起美國，台灣真的安全很多」、「美國連郵局包裹的掉包率都高到嚇人」