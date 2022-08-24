「第74屆艾美獎」將在CATCHPLAY＋同步轉播。（CATCHPLAY提供）

「第74屆艾美獎」將於台灣時間下月13日早上登場，宣布特殊貢獻獎由《末路狂花》金獎女星吉娜戴維斯（Geena Davis）所成立的吉娜戴維斯媒體性別研究所（Geena Davis Institute on Gender in Media）獲獎，以表彰該機構對影視娛樂產業中性別平等與多元包容所付出的努力，創辦人吉娜戴維斯說：「我們十分榮幸能獲得這個獎項的認可，雖然要在社會上的許多層面實踐真正的性別平等還需要多年的努力，但卻有一個地方幾乎一夕之間就能達到平等的願景，那就是在銀幕／螢幕上。」

吉娜戴維斯媒體性別研究所成立於2004年，該機構以研究為出發並長期與影視產業合作，創造性別平等、提倡多元包容以及減少影視娛樂作品中負面的刻板印象詮釋。他們長期以數據分析女性、非白人、LGBTQIA＋、身心障礙者、年長者及高體重族群在電影、電視、廣告等媒體中所呈現的樣貌，並向內容創作者提供研究報告和建議，不僅成功增加了影視作品中女性及多元族群的角色，也提升了女性角色在職業上的多變性以及台詞和戲份的豐富度。該機構不僅使影視產業做出實質的改變，對社會亦有莫大的影響力，因此獲頒本屆艾美獎特殊貢獻獎。

另外，「第74屆艾美獎」頒獎典禮將於美國時間9月12日舉行，CATCHPLAY＋影音平台再度獨家取得官方授權，將於台灣時間9月13日上午8點，分別於台灣與印尼同步原音實況直播。