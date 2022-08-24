前新竹市長林智堅中華大學碩士論文遭撤銷，賴香伶競選辦公室發言人張清俊表示，林智堅一再否認論文抄襲，如今證明他「不斷說謊」，而民進黨桃園市長參選人鄭運鵬也多次陪同他開記者會背書，痛批桃園市民如何相信為說謊者圓謊的人？

張清俊表示，鄭運鵬7月兩度在記者會為林智堅的論文背書，一再替林智堅圓謊，這樣的人能替桃園市民服務嗎？缺乏誠信、欺騙選民的人可以繼續擔任公職嗎？呼籲桃園市民唾棄這種欺騙行為，譴責盲目力挺、甚至是為了欺騙而力挺抄襲論文的公職人員。否則，如何教育下一代？如何告訴孩子應該認真寫作、不要作弊抄襲？

張清俊說，肯定中華大學守住學術專業、守住良心，前中華大學董事長李姸慧為了力挺抄襲的林智堅而控告民眾黨、民眾黨桃園市長參選人賴香伶，呼籲李姸慧知錯能改、公開道歉，不要再浪費司法資源。

張清俊指出，此外，在林智堅中華大學論文抄襲爭議爆發時，國民黨桃園市長參選人張善政身為中華大學講座教授，卻多日保持沈默，明知抄襲問題嚴重，卻沒有基於學術良知說出真話，是否有利益糾葛其中？請張善政應該公開說明，很多選民也擔心：會選出一個不敢說真話的市長，遇到重大爭議時，未來的桃園市長是否會逃避問題、不面對爭議？