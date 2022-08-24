有許多偏門臉書社團以高薪誠徵員工前往柬埔寨工作，導致許多人遭詐騙。高雄市警方除了以實體宣導，現在更直搗不法社團中，直接PO文或是在職缺貼文底下貼反詐文宣，也要追查出幕後犯罪組織。

高雄市警方為避免國人到境外工作遭遇被害，從偵查面、預防面迅速整合各項資源，先從網路、實體兩方面分進合擊宣導，現在更是直搗犯罪集團常用網路社群，如「偏門工作」、「海外博弈」等相關社群，由員警在海外職缺貼文下方留言貼出反詐文宣，並寫下「左營分局關心您」，或是在社團發文「柬埔寨打工詐騙慣用話術一覽表」，還貼出哏圖反擊，也提醒想去海外工作的網友要特別注意。

除了提供影片連結及圖片訊息等，並追查相關海外職缺貼文者身分，查緝出幕後犯罪組織，至今已辦理推播貼文、留言共104則。

經統計，到境外被害人年齡層以20至30歲年輕人居多，佔約63％，不少人更是一個揪一個、呼朋引伴，出境的地點多集中往柬埔寨、緬甸及泰國等地，實體宣導方面則加強該項詐騙手法廣度，落實宣講至轄內各偏鄉及原民部落；同步擴大至各大交通轉運要點進行舉牌宣導。由刑事警察大隊統合所屬17個分局及相關單位執行「靖柬專案」，於今年8月已查獲人口販運集團2件12人，正循線擴大清查中。