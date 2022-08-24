2022新北市三峽藍染節將邁入尾聲，三峽老街布置了藍染燈球、熱氣球、風車、竹蜻蜓、飛機等多種古早味童玩，配合日夜不同景致，吸引民眾打卡拍照。（三峽區公所提供）

2022新北市三峽藍染節將邁入尾聲，三峽老街布置了藍染燈球、熱氣球、風車、竹蜻蜓、飛機等多種古早味童玩，配合日夜不同景致，吸引民眾打卡，周邊的各家藍染工作坊也提供藍染布DIY體驗。三峽區公所表示，藍染裝置藝術將展示到8月28日，邀請民眾把握機會遊玩。

三峽區公所邀請國寶級燈藝師陳祖榮跨界打造地景裝置的骨架，搭配簡單生活藍染工作室老師謝佩樺的染布作品，創造出2組地景裝置，希望將傳統技藝轉化為裝置藝術，作品「生命的迴旋」將藍染生命歷程轉化成意識型態，呼應環保永續的概念；作品「馬藍花」利用錯視藝術概念，民眾從不同角度觀看會獲得不同視覺效果。

三峽區長周晉平說，區公所透過公私協力的方式，結合在地染坊、學校、商圈、里辦公處等資源，推動藍染產業，希望藍染能走進地方生活，成為美學之一，藍染節如今已成為地方文化盛事，區公所周邊處處也可見藍染意象。

周晉平表示，除了到三峽老街拍照打卡，三峽歷史文物館也推出「藍染及三峽文化特展」，介紹馬藍及三峽老街舊染坊文化，民眾可見證當時老街「染坊」牌樓展現的藍染盛況，而馬藍除了是藍染染料外，同時也是非常優異的「板藍根」中藥材，民眾參展可獲得多項藍染知識，活動期間在老街合約商店消費，也可兌換藍染節滿額禮，詳情可至2022新北市三峽藍染節臉書粉絲團查詢。