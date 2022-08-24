前民進黨新竹市長林智堅的中華大學碩士論文「以TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度」，今（24）日被中華大學認定是抄襲之作，並撤銷林智堅的碩士學位。對此，國民黨立委賴士葆質疑，蔡英文和鄭運鵬還要還林智堅的清白嗎？

國民黨台北市議員王鴻薇7月5日爆料，林智堅的碩士論文「以TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度」，是抄襲自國科會產學合作計畫「以TCSI模式評估新竹科學園區之民眾滿意度」（李友錚、賀力行、王明郎，{2007.12~2008.06} ，國科會科學工業園區管理局，計畫編號：096-B21-006）。

王鴻薇指出，林智堅的中華大學碩論，有9成從竹科管理局發標的委辦結案報告抄來，無論是英文文獻、問卷樣本、承辦人員、結論、採樣數據，甚至連錯字都照抄，也沒有標註引用自政府標案。

今（24）日中華大學公告，林智堅的碩士論文確定屬於抄襲之作，並撤銷林智堅的碩士學位。對此，國民黨立委賴士葆質疑，蔡英文和鄭運鵬還要還林智堅的清白嗎？