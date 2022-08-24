房地產調控影響市場需求、疫情衝擊工程施工，營業區域在大陸的預拌混凝土廠永固-KY（5546）24日公布上半年稅後淨利9047萬元，年減26.06%，EPS 1.1元；永固指出，下半年進入工程施工旺季，且有新產能加入，預期營運可望逐季成長。

永固累計今年1-7月合併營收26.95億元，年衰退9.02%。

永固表示，公司為加強賒銷管理，而採取生產限量作法，此作法主要為加速逾期應收帳款的收回，但也因此造成合併營收減少，獲利也較去年同期下降。

對於下半年的營運展望，永固指出，目前永固-KY 在手合約金額超過22億元，其中約8成屬公共工程。公共工程建設的主要客戶為當地政府、央企與國營企業等，此符合公司現階段以長期訂單與付款正常客戶為主的業務目標，且公共工程標案的毛利率也較一般房地產案價格標要佳。

除此之外，目前正在擴建中的重慶東兆站，已自7月開始接單，預估第四季正式投產，永固表示，在新產能及手中合約金額增加下，預期下半年的營運應可逐季成長。

不過，市場認為，四川地區目前正在限電，主要營業市場在重慶的永固第三季的營運勢必受到影響，此一不確定因素將影響永固下半年的營運成長性。