中華大學學倫會今認定前新竹市長林智堅論文違反學術倫理、抄襲成立，暨台大之後其中華的的碩士學位也被撤銷。民眾黨立委蔡壁如表示，這次學倫會的判決再次打臉「相信林智堅清白」的蔡英文總統，直指蔡英文總統欠台灣學術界、所有學子一個道歉。

蔡壁如表示，暨台大之後，再次重重打臉「相信林智堅清白」的蔡英文總統。蔡說，上星期台灣民意基金會才公布的民調，因為林智堅論文抄襲風暴，蔡英文民調頓挫7％、年輕人流失20％，恐怕因為這次的結果，將進一步損及蔡英文的威信。

蔡壁如認為，身為國家總統的蔡英文應該為她踐踏學術倫理，公開向台灣的學術界道歉！總統應該是全民的總統，不是一個黨、一個人的總統，但今天蔡英文總統為了選舉、沒有是非、沒有道德底線的作法，令國人感到心寒。現在我們要大聲的跟蔡英文說「總統，妳欠台大、欠中華大學、欠辛苦求學、寫論文、作學問的學子一個道歉！」