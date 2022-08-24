香港女星阿嬌（鍾欣潼）去年為了電影中的角色需求，硬是胖到不見脖子，豐腴的模樣令人震驚；後來她慢慢瘦下來，更自曝上節目《乘風破浪》是為了減肥，4次公演完已瘦10公斤。近日，阿嬌錄節目時，大方地與粉絲合影，無濾鏡的真實顏值美到讓人看傻。

阿嬌最近在雲南大理錄製節目，工作期間不時被路人偶遇、拍攝，而這些照片也被一一放上網，畫面中，阿嬌身穿印有粉紅花的黃色背心，綁著低辮子馬尾，充滿少女味，且膚質即便沒有濾鏡的修飾，還是相當平滑、無瑕，身材也很纖細，幾乎完全瘦回巔峰時期的樣子。

阿嬌親切地與粉絲合照。（圖／微博）

現場有不少粉絲要求合照，阿嬌來者不拒，態度相當親切，絲毫沒有大明星的架子，讓粉絲樂得笑不攏嘴；不僅如此，阿嬌還親自替粉絲戴上手鍊，很多網友都直呼很羨慕那位被阿嬌服務的粉絲。

阿嬌親自幫粉絲戴手環。（圖／微博）

阿嬌近年身形忽胖忽瘦，引起外界的關心，她參加完節目《乘風破浪》後，已經瘦一大圈，本月12日更大方地公開現在的體重，竟只有45.5kg，也讓人佩服她瘦身的決心和毅力。