台南殺警凶嫌林信吾逃亡17小時後，最終在新竹落網，專案小組發現林犯案後，一路製造斷點，試圖誤導警方查緝，且逃亡過程中，還曾坐火車到嘉義火車站到附近藥局買藥包紮因襲警受傷的左手掌，最後疑缺錢跑路，再到台南新營搶超商，遭警方鎖定，循線將人逮捕。

專案小組調查，林信吾犯案後，騎贓車逃逸2分鐘後，徒步去搭計程車，回赤崁樓在南市立醫院閒晃半小時，再改搭公車在台南市區閒晃，之後又轉搭計程車到台南保安火車站，原本購買南下屏東火車票，後來改成搭北上嘉義火車票。

林信吾抵達嘉義火車站後，走出站外到附近藥局買藥包紮左手掌，之後又搭火車南下台南隆田火車站，接著坐公車往東山，再轉車到新營下車後，偷了一輛機車到超商行搶。

專案小組成員透露，林信吾逃亡過程中，不停變換機車、火車、公車、計程車等多種交通工具，漫無目的似的逃亡，當時詢問林「為何還坐火車到嘉義？」，他自稱「只因想逃離台南」。

資深刑警說，林信吾逃到最後可能錢都花光了，因深夜行搶地點有限，曾經搶超商2次的他，才選在超商持槍行搶；警方透過超商監視器，並採證機車指紋，確認應是林持警槍犯案，因此迅速掌握林下落，循線在新竹將人逮捕歸案。